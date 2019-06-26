Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатомИзвестия 09:43

с чего всё началось

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом. В России политику предъявили заочное обвинение в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в преступном сообществе.

Политика В ПАСЕ поставили условия России для возвращения Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

Общество Суд Брянска признал танец неуважением к обществу Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Экономика Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.

Шоу-бизнес Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Футбол Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии «Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Авто Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.

Происшествия Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».

Политика Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.

Шоу-бизнес Рудковская и Плющенко вызвали священника в свой загородный дом Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Политика ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Космос Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Общество Мало предлагают. Жители Сургутского района не хотят переселяться из аварийного жилья Власти Сургутского района подали иски в отношении тех жителей, которые отказываются переезжать из аварийных домов, мотивируя это тем, что чиновники предлагают им мало денег.