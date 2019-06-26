Политика

Пхеньян грозится нажать на спусковой крючокВестник Кавказа 26 июня в 22:00

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На фотографии, распространенной без уточнения даты правительством Северной Кореи, Ким Чен Ын читает письмо от президента США Дональда Трампа. Аналитики надеются, что недавний обмен письмами между двумя лидерами может привести к возобновлению переговоров о денуклеаризации.
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Пхеньян грозится нажать на спусковой крючок

Вестник Кавказа26 июня в 22:00
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