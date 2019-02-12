Питерский «Зенит» обыграл «Шомон» в матче Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 16:32

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях обыграл «Шомон» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась в пользу российского клуба со счетом 3:2.

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Армия и оружие В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Культура Дибров прокомментировал обвинения в попытке подкупа в адрес Друзя Бер ранее написал в соцсетях, что в ноябре 2018 года к нему обратился Друзь, который должен был принять участие в одном из выпусков программы, «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.».

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Космос NASA признало потерю марсохода Opportunity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.

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Политика МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.

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Происшествия В Новосибирске задержан зампредседателя СО РАН Благодырь Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске и отправлен на Дальний Восток.

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