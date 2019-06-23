Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокацийВести.Ru 08:28

с чего всё началось

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.

Политика Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.

Спорт Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Происшествия Студентка погибла, спасая тонущих детей В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.

Теннис Роджер Федерер завоевал титул в Галле Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.

Происшествия Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.

Политика Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».

Футбол Бонера может вернуться в «Милан» Защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера может вернуться в «Милан», за который он играл на протяжении 9 лет.

Политика Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Происшествия При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.

Шоу-бизнес Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Наука На смартфонах обнаружили опасные бактерии Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.

Происшествия В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Происшествия Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США Один человек погиб и еще десять пострадали в результате стрельбы в баре Kelly's Pub в американском городе South Bend, штат Индиана.

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Политика Стелу в память о русских моряках открыли на Крите Греция увековечила память о моряках, которые помогали перевозить греческих беженцев с Крита на остров Милос и выводить османские вооруженные силы, сообщает ТАСС.

Политика Грузия начала искать альтернативу российским туристам Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.

Происшествия Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.

Футбол Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.