Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокацийВести.Ru 08:28
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
На Урале после драки возле бара умер мужчина
Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Теннис
Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 09:30
Общество
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Технологии
Тяжёлая ноша: реалистичное плавание в The Elder Scrolls V: Skyrim с возможностью утонуть в броне
Обновлено в 08:15
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете
Прошло то время, когда Лариса Гузеева могла позволить себе есть все и при этом не полнеть.
Обновлено в 10:00
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Музыка
Японские пенсионерки спели рэп в честь G20
Обновлено в 01:21
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях
Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей
Обновлено в 10:04