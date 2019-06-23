Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокацийВести.Ru 08:28

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.
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Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»

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Полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса»

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Полиция Петербурга предупредила горожан об ограничениях движения на «Алых парусах»

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Полицию Петербурга предупредили о провокациях на «Алых парусах»

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«Будем пресекать жёстко». Петербургская полиция готовится к провокациям на «Алых парусах»

Фонтанка.Ру04:04

Полиция Петербурга обратилась к горожанам перед «Алыми парусами»

Петербургский дневник02:47
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Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Происшествия

На Урале после драки возле бара умер мужчина

Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

Россиян возмутил кортеж выпускников военной академии в Костроме

Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Политика

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Теннис

Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 09:30
Общество

Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов

Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Технологии

Тяжёлая ноша: реалистичное плавание в The Elder Scrolls V: Skyrim с возможностью утонуть в броне

Обновлено в 08:15
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.
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Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Прошло то время, когда Лариса Гузеева могла позволить себе есть все и при этом не полнеть.
Обновлено в 10:00
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
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Музыка

Японские пенсионерки спели рэп в честь G20

Обновлено в 01:21
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Футбол

Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей

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