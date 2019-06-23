Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокацийВести.Ru 08:28

с чего всё началось

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.

ЖКХ В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.

Происшествия Марш равенства в Киеве начался с провокации Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».

Происшествия В Москве едва не утонули два иностранца Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Общество Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Общество На акции у Гостиного двора задержали двух активистов В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Происшествия Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Климкин рассказал о «материалах» Трампа для встречи с Путиным Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в материалах президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным «всё будет правильно написано» относительно украинского вопроса.

Общество Медведев поздравил российских выпускников с окончанием школы Председатель правительства России Дмитрий Медведев обратился к выпускникам с поздравлениями по случаю окончания школы.

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс истосковалась по сексу Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.

Армия и оружие Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Авто Авторынок России занял 12-е место в мире В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.