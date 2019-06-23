Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокацийВести.Ru 08:28
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.
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с чего всё началось
Управление МВД по Петербургу предупредило выпускников школ и других гостей праздника «Алые паруса» о дополнительных мерах предосторожности, сообщается на сайте городской полиции.ЗакC.Ру03:58
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