Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Экономика
Сбербанк пересмотрел условия продажи Denizbank
В предыдущем соглашении за акции турецкой «дочки» Сбербанк рассчитывал выручить 14,61 млрд лир ($3,18 на май 2018 г.). Кроме того, ранее сделка предусматривала, что Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, а прибыль, которую получит турецкая «дочка» с момента locked box (1 ноября 2017 г.) до закрытия сделки, получит Emirates NBD.
Обновлено в 05:45
Политика
МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию
Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.
Обновлено в 08:31
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Политика
В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
Обновлено в 07:45
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину
Обновлено в 05:41
Происшествия
На Disney подали в суд за недоплату женщинам
Юридическая фирма Andrus Anderson подала в суд на компанию Disney, обвинив ее в систематической недоплате своим сотрудницам.
Обновлено в 09:54
Футбол
Сегодня «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов»
Сегодня пройдет футбольный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», игра начнется в семь часов вечера на стадионе «Газовик».
Обновлено в 04:05
Авто
Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан
В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Авто
Власти США заинтересовались возгоранием автомобилей Hyundai и KIA
Организация NHTSA, входящая в структуру Министерства транспорта США, взяла под свой контроль более 3 миллионов корейских автомобилей, в том числе KIA Optima, Sorento, Soul, а также и Hyundai Sonata и Santa Fe с установленными моторами Theta II с впрыском GDI.
Обновлено в 09:17
Общество
Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Авто
Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником
Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.
Обновлено в 10:21
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Транспорт
Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество
За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Космос
Обнаружено будоражащее душу предсказание майя о конце света
Специалисты в области изучения паранормального обнаружили очередные намеки на стремительно приближающийся конец света — на этот раз намек был найден в календаре майя.
Обновлено в 05:17
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Экономика
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36