Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Одемвингие объявил о завершении карьеры

Матч ТВ10:18

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

РИА Новости09:45

Одемвингие завершил карьеру

Sport.ru09:14

Бывший форвард «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Советский спорт09:00

Одемвингие объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

Экс-нападающий «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Чемпионат08:41

Одемвингие завершил карьеру футболиста

Евро-футбол.ру09:12
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Экономика

Сбербанк пересмотрел условия продажи Denizbank

В предыдущем соглашении за акции турецкой «дочки» Сбербанк рассчитывал выручить 14,61 млрд лир ($3,18 на май 2018 г.). Кроме того, ранее сделка предусматривала, что Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, а прибыль, которую получит турецкая «дочка» с момента locked box (1 ноября 2017 г.) до закрытия сделки, получит Emirates NBD.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Политика

МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию

Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.
Обновлено в 08:31
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Экономика

Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года

Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Политика

В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены

Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
Обновлено в 07:45
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину

Обновлено в 05:41
Происшествия

На Disney подали в суд за недоплату женщинам

Юридическая фирма Andrus Anderson подала в суд на компанию Disney, обвинив ее в систематической недоплате своим сотрудницам.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин отметил вклад Токаева в развитие отношений России и Казахстана

Обновлено в 09:05
Футбол

Сегодня «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов»

Сегодня пройдет футбольный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», игра начнется в семь часов вечера на стадионе «Газовик».
Обновлено в 04:05
Авто

Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан

В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Федор Конюхов рассказал, как он пережил сильный шторм в океане

Обновлено в 10:31
Экономика

Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Авто

Власти США заинтересовались возгоранием автомобилей Hyundai и KIA

Организация NHTSA, входящая в структуру Министерства транспорта США, взяла под свой контроль более 3 миллионов корейских автомобилей, в том числе KIA Optima, Sorento, Soul, а также и Hyundai Sonata и Santa Fe с установленными моторами Theta II с впрыском GDI.
Обновлено в 09:17
Общество

Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Авто

Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником

Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.
Обновлено в 10:21
Политика

Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе

Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

Обновлено в 01:00
Транспорт

Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Игры

Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

Обновлено в 07:39
Общество

За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Космос

Обнаружено будоражащее душу предсказание майя о конце света

Специалисты в области изучения паранормального обнаружили очередные намеки на стремительно приближающийся конец света — на этот раз намек был найден в календаре майя.
Обновлено в 05:17
Политика

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Экономика

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
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Питер Одемвингие
Нигерийский футболист
Нигерийский и российский футболист, нападающий, в составе сборной Нигерии трижды был бронзовым призёром Кубка африканских наций.
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