Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено в 19:16
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Гаджеты
Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch
Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.
Обновлено в 16:37
Здоровье
В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова
Главный санитарный врач страны навестит в больнице Хасавюрта пациентов с острой кишечной инфекцией Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В потребительскую корзину предложили добавить витамины
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, могут добавить витаминный и минеральный комплекс.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии
По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Авто
Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42