Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Футбол Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».

Происшествия Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.

Политика В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».

Политика Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Авто Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.

Путешествия Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.

Происшествия В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Политика В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".

Политика Прокиевское СМИ связало смерть Булдакова с «аннексией Крыма» Напомним, в 2014 году Алексей Булдаков действительно подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Политика Помпео заявил о планах США противостоять влиянию России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась пикантным фото View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.

Происшествия Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.

Культура В Абу-Даби пропал «Спаситель мира» В сентябре 2018 года филиал французского Лувра в Абу-Даби отменил запланированный показ картины без объяснения причин.

Политика Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Армия и оружие ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

Политика Зеленский опубликовал список требований к Порошенко Команда Владимира Зеленского выдвинула список требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь проголосовать за него во втором туре.

Общество Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.

Здоровье Треть россиян при заболеваниях не обращаются к врачам Почему россияне не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.