Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Одемвингие объявил о завершении карьеры

Матч ТВ10:18

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

РИА Новости09:45

Бывший форвард «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Советский спорт09:00

Одемвингие объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

Экс-нападающий «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Чемпионат08:41

Одемвинги объявил о завершении карьеры

Sports.ru11:35

Одемвингие завершил карьеру

Sport.ru09:14
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Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Футбол

Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».
Обновлено в 15:03
Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Политика

В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе

Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».
Обновлено в 13:59
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Авто

Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Футбол

«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»

«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Путешествия

Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян

Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика

Прокиевское СМИ связало смерть Булдакова с «аннексией Крыма»

Напомним, в 2014 году Алексей Булдаков действительно подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика

Помпео заявил о планах США противостоять влиянию России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась пикантным фото

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура

В Абу-Даби пропал «Спаситель мира»

В сентябре 2018 года филиал французского Лувра в Абу-Даби отменил запланированный показ картины без объяснения причин.
Обновлено в 11:52
Общество

Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится

Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб

Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Политика

Зеленский опубликовал список требований к Порошенко

Команда Владимира Зеленского выдвинула список требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь проголосовать за него во втором туре.
Обновлено в 06:26
Общество

Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Треть россиян при заболеваниях не обращаются к врачам

Почему россияне не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Футбол

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
Обновлено в 14:56
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Питер Одемвингие
Нигерийский футболист
Нигерийский и российский футболист, нападающий, в составе сборной Нигерии трижды был бронзовым призёром Кубка африканских наций.
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