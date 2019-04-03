Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Футбол
Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».
Обновлено в 15:03
Происшествия
Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Политика
В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе
Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».
Обновлено в 13:59
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Авто
Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»
«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Путешествия
Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян
Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика
Прокиевское СМИ связало смерть Булдакова с «аннексией Крыма»
Напомним, в 2014 году Алексей Булдаков действительно подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика
Помпео заявил о планах США противостоять влиянию России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась пикантным фото
View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура
В Абу-Даби пропал «Спаситель мира»
В сентябре 2018 года филиал французского Лувра в Абу-Даби отменил запланированный показ картины без объяснения причин.
Обновлено в 11:52
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб
Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Политика
Зеленский опубликовал список требований к Порошенко
Команда Владимира Зеленского выдвинула список требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь проголосовать за него во втором туре.
Обновлено в 06:26
Общество
Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Треть россиян при заболеваниях не обращаются к врачам
Почему россияне не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Футбол
«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»
"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
Обновлено в 14:56