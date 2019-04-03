Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе
ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Футбол
Александрия — Шахтер 0:1
"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Общество
Поставки спрея «Септолете плюс» в Россию прекращены
Российская компания «КРКА-РУС» прекратила поставки лекарства «Септолете плюс».
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Единоборства
Сергей Ковалев может провести следующий бой в Челябинске
Обновлено в 07:49
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Наука
Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Игры
Завтра в Battlefield V появятся микротранзакции
Завтра в игре появится два таких героя — Шеймус и Эрнст.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни
Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Путин предложил построить АЭС в Казахстане
В рамках заявления об итогах переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает построить АЭС в Казахстане.
Обновлено в 10:48
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Экономика
Пять новых налогов предлагают ввести в России
В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03