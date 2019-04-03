Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрокаРИА Новости 09:45

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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Одемвингие объявил о завершении карьеры

Матч ТВ10:18

Одемвингие завершил карьеру

Sport.ru09:14

Бывший форвард «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Советский спорт09:00

Одемвингие объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

Экс-нападающий «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Чемпионат08:41

Одемвинги объявил о завершении карьеры

Sports.ru11:35

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

РИА Новости09:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
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ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел

Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
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Футбол

Александрия — Шахтер 0:1

"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
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Российская компания «КРКА-РУС» прекратила поставки лекарства «Септолете плюс».
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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
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Сергей Ковалев может провести следующий бой в Челябинске

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Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
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Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Игры

Завтра в Battlefield V появятся микротранзакции

Завтра в игре появится два таких героя — Шеймус и Эрнст.
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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
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Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
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Политика

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
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Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
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Путин предложил построить АЭС в Казахстане

В рамках заявления об итогах переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает построить АЭС в Казахстане.
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Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
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«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
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Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в отложенном матче чемпионата

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Украинские националисты расстреляли автомобили возле Крыма

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Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
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Экономика

Пять новых налогов предлагают ввести в России

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
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Питер Одемвингие
Нигерийский футболист
Нигерийский и российский футболист, нападающий, в составе сборной Нигерии трижды был бронзовым призёром Кубка африканских наций.
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