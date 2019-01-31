Футбол

Питер Крауч стал игроком «Бернли»РИА Новости 14:31

"Бернли" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим футболистом сборной Англии Питером Краучем, перешедшим из "Сток Сити". 38-летний нападающий подписал с "Бернли" соглашение сроком до конца нынешнего сезона.
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Питер Крауч перешел в «Бернли»

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