Общество
Питавшийся на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил эксперимент
Питавшийся на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил экспериментРИА Новости16:47
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.
РИА Новости16:47
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