Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армииНезависимое телевидение Севастополя 05:40

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части. Сегодня началась их опытная восковая эксплуатация.
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