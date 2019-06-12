Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армииНезависимое телевидение Севастополя 05:40

с чего всё началось

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части. Сегодня началась их опытная восковая эксплуатация.

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Политика Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.

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