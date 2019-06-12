Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армииНезависимое телевидение Севастополя 05:40

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части. Сегодня началась их опытная восковая эксплуатация.
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Первая партия пистолетов «Удав» поступила в российскую армию

Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.
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Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

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