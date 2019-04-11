Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРБК 02:37
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова. Он подчеркнул, что акт о допуске пистолета утвердило Министерство обороны России.
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Недвижимость
Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение
Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Транспорт
«Чернышевская» изменит режим работы из-за капремонта эскалатора
Согласно полученной информации, режим работы наземного вестибюля станции «Чернышевская» изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалаторов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Егор Крид остался без номинации на премии МУЗ-ТВ
Поклонники Егора Крида с нетерпением ждали появления артиста в номинации «Лучший исполнитель» на премии телеканала МУЗ-ТВ, но их надежды, к сожалению, не оправдались.
Обновлено в 03:50
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов
В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Финансы
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля.
Обновлено в 04:00
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
СМИ: Решение по дальнейшей судьбе Жамалетдинова в «Лехе» еще не принято
Ранее появилась информация, что Жамалетдинов не входит в планы тренерского штаба «Леха» и покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Крыму завели дело после аварии с рейсовым автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом на трассе Феодосия — Керчь на востоке Крыма, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Отмечается, что в предыдущие три недели в США поставки нефти из Венесуэлы не велись.
Обновлено вчера в 16:56
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца
Amazon Studios снимет фильм по мотивам романа американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и принца Уэльского.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
"Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным", — заявил Хармс.
Обновлено в 02:41
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для «Роскосмоса»
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08