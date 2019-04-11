Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРБК 02:37

Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова. Он подчеркнул, что акт о допуске пистолета утвердило Министерство обороны России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

РБК02:37

Новый пистолет армии РФ «Удав» получил серийную литеру

Известиявчера в 20:42

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

РИА Новости01:06

Пистолет на замену «Макарову» допустили к серийному производству

URA.Ruвчера в 23:20

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

RT на русскомвчера в 22:08

«Попадёт в мишень даже новичок»: Корреспондент Царьграда лично испытал эффект российского «Удава» - видео

Царьград03:25

В Ростехе сообщили о готовности пистолета «Удав» к серийному производству

ТК Звездавчера в 20:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Недвижимость

Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение

Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Миллиардер и меценат Владислав Тетюхин скончался в Нижнем Тагиле

Обновлено в 04:55
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Транспорт

«Чернышевская» изменит режим работы из-за капремонта эскалатора

Согласно полученной информации, режим работы наземного вестибюля станции «Чернышевская» изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалаторов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Егор Крид остался без номинации на премии МУЗ-ТВ

Поклонники Егора Крида с нетерпением ждали появления артиста в номинации «Лучший исполнитель» на премии телеканала МУЗ-ТВ, но их надежды, к сожалению, не оправдались.
Обновлено в 03:50
Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу

"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов

В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Финансы

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля.
Обновлено в 04:00
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Футбол

СМИ: Решение по дальнейшей судьбе Жамалетдинова в «Лехе» еще не принято

Ранее появилась информация, что Жамалетдинов не входит в планы тренерского штаба «Леха» и покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Крыму завели дело после аварии с рейсовым автобусом

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом на трассе Феодосия — Керчь на востоке Крыма, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

Обновлено в 04:25
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Отмечается, что в предыдущие три недели в США поставки нефти из Венесуэлы не велись.
Обновлено вчера в 16:56
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам романа американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и принца Уэльского.
Обновлено в 00:00
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

"Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным", — заявил Хармс.
Обновлено в 02:41
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для «Роскосмоса»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное