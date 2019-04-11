Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРИА Новости вчера в 20:30
Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.
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Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Общество
В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов
На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Водолеев ждет неорганизованный день, а Раки построят планы на будущее
Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье
В России резко возросла популярность кальяна
Россияне резко полюбили кальян.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»
Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Технологии
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Обновлено вчера в 23:11
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Американский военный назвал причину размещения войск США за границей
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено вчера в 16:39
Политика
В Германии признали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Половина альпийских ледников растает к 2050 году
Обновлено вчера в 04:40
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи
Обновлено вчера в 23:14
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено вчера в 19:54