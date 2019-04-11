Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРИА Новости вчера в 20:30

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.
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Пистолет на замену «Макарову» допустили к серийному производству

URA.Ruвчера в 23:20

В «Ростехе» сообщили о готовности пистолета «Удав» к серийному производству

ТК Звездавчера в 20:32

Новый российский пистолет «Удав» запускают в серию

News.ruвчера в 22:11

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

RT на русскомвчера в 22:08

Новый пистолет армии РФ «Удав» получил серийную литеру

Известиявчера в 20:42

Пистолетный комплекс «Удав» пойдет в серийное производство

Вести.Ruвчера в 22:31

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

РИА Новостивчера в 20:30
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Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Водолеев ждет неорганизованный день, а Раки построят планы на будущее

Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье

В России резко возросла популярность кальяна

Россияне резко полюбили кальян.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»

Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Американский военный назвал причину размещения войск США за границей

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено вчера в 16:39
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Наука

Половина альпийских ледников растает к 2050 году

Обновлено вчера в 04:40
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи

Обновлено вчера в 23:14
Космос

Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено вчера в 19:54
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