Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРИА Новости 01:06

Пистолет "Удав" Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Емкость магазина — 18 патронов, что на десять больше, чем у пистолета Макарова.
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Военный эксперт: «Удав» не заменит пистолет Макарова

URA.Ru05:35

В Ростехе сообщили о готовности пистолета «Удав» к серийному производству

ТК Звездавчера в 20:32

«Попадёт в мишень даже новичок»: Корреспондент Царьграда лично испытал эффект российского «Удава» - видео

Царьград03:25

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

РИА Новости01:06

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

RT на русскомвчера в 22:08

Новый пистолет армии РФ «Удав» получил серийную литеру

Известиявчера в 20:42

Пистолет «Удав» рекомендован к серийному производству

ТАСС02:51
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Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Обновлено в 03:34
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Футбол

Гулиев: «Восхищаюсь Роналду, ни один спортсмен так не тренируется»

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал, почему восхищается нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 08:56
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдёт в Самаре

Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 05:19
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

В Верховной раде объяснили нежелание НАТО и ЕС принимать Украину

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, считает депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 05:02
Здоровье

BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей

Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств

Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Космос

«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»

Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Экономика

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Общество

Названы лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика

Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Происшествия

До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове

Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России

США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

Обновлено в 08:31
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Футбол

Бенаюн объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси", а ныне хавбек "Бейтара" Йосеф Бенаюн в своем Инстаграме объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 08:50
Авто

В России стартовали продажи Haval H2 и H6 с новым логотипом

В настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке представлен только тремя моделями: H2, H6 и H9, однако уже в этом году он пополнится новым «молодежным» кроссовером F7 – потенциальным бестселлером бренда.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
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