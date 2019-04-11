Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРоссийская газета 02:52

Перспективный пистолет "Удав" допустили к серийному производству. Новому оружию, призванному заменить в российских силовых структурах пистолет Макарова, присвоен литер "О1". Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов.
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Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

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ТК Звездавчера в 20:32
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