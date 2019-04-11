Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРоссийская газета 02:52
Перспективный пистолет "Удав" допустили к серийному производству. Новому оружию, призванному заменить в российских силовых структурах пистолет Макарова, присвоен литер "О1". Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов.
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Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
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