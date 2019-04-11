Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производствуГазета.Ru 02:17

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Сергея Абрамова.
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