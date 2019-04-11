Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производствуГазета.Ru 02:17
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Сергея Абрамова.
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Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
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