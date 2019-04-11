Пистолет «Удав» допущен к серийному производствуГазета.Ru 02:17

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Сергея Абрамова.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Спорт Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.

Хоккей Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).

Баскетбол В плей-офф НБА определились все пары В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Политика Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Технологии В приложениях такси нашли опасные уязвимости Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».

Здоровье Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Политика Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.

Политика Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию» Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.

Футбол «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.

Авто Subaru анонсировал новый Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Наука Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.

Экономика «Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.

Экономика В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Футбол Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".