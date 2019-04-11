Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРБК 02:37

Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова. Он подчеркнул, что акт о допуске пистолета утвердило Министерство обороны России.
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Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

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Пистолет «Удав» рекомендован к серийному производству

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