Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производствуРБК 02:37
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова. Он подчеркнул, что акт о допуске пистолета утвердило Министерство обороны России.
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Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
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Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Космос
Историческое фото черной дыры разошлось на мемы
Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арест
Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Общество
В эфире Первого канала Гордон угрожал кирпичом саратовской чиновнице
Программа вышла в эфир вчера, 10 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Экономика
«Ромир»: средний чек в марте почти не изменился
«Рост величины среднего чека не дотянул даже до размера официальной инфляции в 0,3%. За год же средний чек прибавил скоромные 7 рублей, или 1,2%, что также несопоставимо с накопленной за период инфляцией в 5,3%», — отмечает «Ромир».В обеих столицах средний чек в марте продемонстрировал отрицательную динамику.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка
До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
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$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку
Обновлено вчера в 08:14
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
Обновлено в 05:00
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКА
За второй тайм соперники ничего не создали.
Обновлено в 05:11
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19