Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производствуRT на русском вчера в 22:08
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
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Экономика
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы
Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Обновлено вчера в 04:42
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Обновлено в 01:50
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
На Колыме объединяют учреждения здравоохранения: «манёвр внутри»
По словам губернатора Колымы Сергея Носова, в результате укрупнений получатся «крупная серьезная больница, которая должна соответствовать всем нормативам, предъявляемым министерством здравоохранения РФ».
Обновлено в 01:50
Авто
Уникальный битурбированный BMW M1 выставили на продажу
Британский аукционный дом Coys of Kensington выставил на продажу самый редкий экземпляр среднемоторного BMW M1.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено 09 апреля в 21:11
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено вчера в 07:43
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине
Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины
В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max
Isuzu D-Max в нынешнем виде выпускается с 2011 года, в России появился в 2016, причем появившийся еще в 2015 году рестайлинг модели на наш рынок так и не попал.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
В Германии признали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»
Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям
Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Технологии
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Украина может стать «Троянским конем» в войне США и России
Украина может стать американским «Троянским конем» в прогнозируемой войне США против России.
Обновлено в 00:18
Политика
США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»
Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума
Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46