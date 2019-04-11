Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производствуRT на русском вчера в 22:08

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
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Новый пистолет армии РФ «Удав» получил серийную литеру

Известиявчера в 20:42

Пистолет на замену «Макарову» допустили к серийному производству

URA.Ruвчера в 23:20

Пистолетный комплекс «Удав» пойдет в серийное производство

Вести.Ruвчера в 22:31

Новый российский пистолет «Удав» запускают в серию

News.ruвчера в 22:11

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

RT на русскомвчера в 22:08

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

РИА Новости01:06

В «Ростехе» сообщили о готовности пистолета «Удав» к серийному производству

ТК Звездавчера в 20:32
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Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено вчера в 04:42
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

На Колыме объединяют учреждения здравоохранения: «манёвр внутри»

По словам губернатора Колымы Сергея Носова, в результате укрупнений получатся «крупная серьезная больница, которая должна соответствовать всем нормативам, предъявляемым министерством здравоохранения РФ».
Обновлено в 01:50
Авто

Уникальный битурбированный BMW M1 выставили на продажу

Британский аукционный дом Coys of Kensington выставил на продажу самый редкий экземпляр среднемоторного BMW M1.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено 09 апреля в 21:11
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено вчера в 07:43
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Политика

МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине

Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией

Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено вчера в 16:27
Авто

В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max

Isuzu D-Max в нынешнем виде выпускается с 2011 года, в России появился в 2016, причем появившийся еще в 2015 году рестайлинг модели на наш рынок так и не попал.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям

Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

Обновлено в 00:31
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Украина может стать «Троянским конем» в войне США и России

Украина может стать американским «Троянским конем» в прогнозируемой войне США против России.
Обновлено в 00:18
Политика

США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»

Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
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