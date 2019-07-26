Политика

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкойВести.Ru 13:03

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач. Он назвал письмо "фальшивкой" и привел в доказательство своих слов официальное заявление самой Кахконен, которое опубликовано на портале организации.
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Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

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