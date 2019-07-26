Политика
Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкойВести.Ru 13:03
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач. Он назвал письмо "фальшивкой" и привел в доказательство своих слов официальное заявление самой Кахконен, которое опубликовано на портале организации.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
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До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
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Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
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Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
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В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.
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Происшествия
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СМИ: ЦСКА интересуется чемпионом НБА Джереми Лином
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой
Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
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Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
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Doom, Doom 2 и Doom 3 вышли на Nintendo Switch. Позже страницы с играми были удалены
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Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.
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Общество
В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
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Спорт
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Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
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Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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