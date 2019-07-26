Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру УкраиныВзгляд.ру 06:58

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
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