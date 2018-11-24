Политика

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
ТАСС
10:33

Российский писатель Виктор Ерофеев сообщил, что грузинские пограничники, не пропустившие его на территорию Грузии, никак не аргументировали свои действия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
ТАСС10:33

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Российского писателя Ерофеева не пустили в Грузию

Интерфакс16:14

Российского писателя Виктора Ерофеева не впустили в Грузию

Sputnik Грузия15:11

Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию

Эхо Москвы14:05

Российского писателя Ерофеева не пустили в Грузию

РБК10:37

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

ТАСС10:33

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

РИА Новости08:51

Писатель Ерофеев сообщил подробности отказа во въезде в Грузию

Говорит Москва09:04
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Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий.
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Грузия
Государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря, относится к Передней Азии и Ближнему Востоку; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии; иногда как часть современной Европы.
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