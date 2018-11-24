Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в ГрузиюТАСС10:33
Российский писатель Виктор Ерофеев сообщил, что грузинские пограничники, не пропустившие его на территорию Грузии, никак не аргументировали свои действия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
ТАСС10:33
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