Российский писатель Виктор Ерофеев сообщил, что грузинские пограничники, не пропустившие его на территорию Грузии, никак не аргументировали свои действия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

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