Политика

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
РИА Новости
08:51

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД. Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание "Сова". По данным МВД Грузии, случай произошел накануне.
РИА Новости08:51

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Грузия
Государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря, относится к Передней Азии и Ближнему Востоку; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии; иногда как часть современной Европы.
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