Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД. Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание "Сова". По данным МВД Грузии, случай произошел накануне.

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

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