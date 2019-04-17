Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в МосквуВедомости 09:23
Муратов уточнил, что Быкова будут перевозить из Уфы в Москву на самолете. По его словам, состояние писателя оценивается как стабильное, ухудшений нет. Быков был госпитализирован вечером 16 апреля.
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За ночь изменений не произошло. Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель „Новой газеты“, и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова.
— Алексей Венедиктов, российский журналистТелеканал 360° 03:42
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