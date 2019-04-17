Писателя Дмитрия Быкова госпитализировалиLenta.ru 04:33

Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что за час до запланированного выступления ему стало плохо, за сутки до этого писатель провел лекцию в Екатеринбурге.

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