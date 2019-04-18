Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из УфыТАСС 09:30

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля. Об этом сообщил в четверг ТАСС и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

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