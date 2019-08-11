Украинская писательница Лариса Ницой возмущена, что граждане забывают свою историю и своих героев. В своём фейсбуке она написала, что украинцы забыли о 200-летии народного поэта Пантелеймона Кулиша, а годовщину смерти советского барда Владимира Высоцкого отметили на всех СМИ.

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