Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к ВысоцкомуLife.ru вчера в 13:07

Украинская писательница Лариса Ницой возмущена, что граждане забывают свою историю и своих героев. В своём фейсбуке она написала, что украинцы забыли о 200-летии народного поэта Пантелеймона Кулиша, а годовщину смерти советского барда Владимира Высоцкого отметили на всех СМИ.
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Писательница, ненавидящая все русское, объяснила, как быстро погубить Украину

URA.Ruвчера в 17:34

Писательница-русофоб рассказала об исчезновении Украины

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Украине предрекли вымирание за любовь к Высоцкому

РЕН ТВвчера в 11:05

Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины

РИА Новостивчера в 14:34

Ницой сказала, что уничтожит Украину

Взгляд.рувчера в 06:56

Ницой уверена, что равнодушие людей к истории своей страны «убьет» Украину

Народные новостивчера в 09:44

Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину

ФАНвчера в 07:13
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Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу

Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

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Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

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Авто

Точную копию грузовика Tatra 8x8 выполнили из Lego

Проекты Lego Technic не перестают удивлять публику. Автомобили, выполненные из деталей конструктора, впечатляют мировую публику.
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Армия и оружие

Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек

Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России

Обновлено в 01:52
Финансы

Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума

Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве

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Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

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Политика

Медведев отметил большой туристический потенциал Каспия

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Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Общество

У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей

Обновлено вчера в 04:06
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

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Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

Обновлено вчера в 22:51
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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Авто

АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска

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Один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции «хуторской философии». Создатель «кулишовки» - одной из ранних версий украинского алфавита, главный автор первого полного украинского перевода Библии.
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Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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