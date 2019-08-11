Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение УкраиныИзвестия 15:46
Украина исчезнет, как сугроб снега, и причиной этого станут не танки. Такое мнение выразила скандальная украинская писательница-русофоб Лариса Ницой в Facebook.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Происшествия
Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядках
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель
Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.
Обновлено 09 августа в 12:29
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Космос
Китай запустил первую многоразовую ракету
Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб человек
В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах», в результате погиб человек, сообщили в региональном МЧС.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Здоровье
Названы указывающие на снижение иммунитета признаки
В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом
На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.
Обновлено в 11:30
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Китайские роботы-собаки умеют буксировать минивэны и перевозить людей.
Обновлено в 02:22
Культура
Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.
Обновлено в 08:05
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33