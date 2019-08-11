Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение УкраиныИзвестия 15:46

Украина исчезнет, как сугроб снега, и причиной этого станут не танки. Такое мнение выразила скандальная украинская писательница-русофоб Лариса Ницой в Facebook.
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