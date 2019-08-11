Политика

Писательница-русофоб предрекла исчезновение УкраиныРИА Новости вчера в 14:34

Писательница и активный борец за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если жители страны будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала в фейсбуке.
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