Политика
Писательница-русофоб предрекла исчезновение УкраиныРИА Новости вчера в 14:34
Писательница и активный борец за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если жители страны будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала в фейсбуке.
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Ницой уверена, что равнодушие людей к истории своей страны «убьет» Украину
Народные новостивчера в 09:44
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Происшествия
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Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
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Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций
Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.
Обновлено в 00:25
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
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Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
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В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено вчера в 14:10
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
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Гуайдо: Мадуро планирует распустить парламент Венесуэлы
Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом, что также признали некоторые страны Запада, в том числе США.
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Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Космос
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Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
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