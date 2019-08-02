Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма УкраинеАргументы и Факты - Крым 00:24
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber. В таком мнении Мюллер утвердился после общения с жителями Севастополя.
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с чего всё началось
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер в своей статье для Infosperber про Крым буквально по полочкам разложил, почему полуостров никогда не вернется в состав Украины.Царьград14:46
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