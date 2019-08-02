с чего всё началось

После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber. В таком мнении Мюллер утвердился после общения с жителями Севастополя.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Футбол «Урал» – «Ростов»: Ильин забил гол после выхода на замену "Урал" вновь вышел вперед в матче 4-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1). В конце второго тайма отличился форвард Владимир Ильин, который вышел на замену.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Происшествия Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.

Шоу-бизнес Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Армия и оружие Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом» Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».

Общество Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.

Политика Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Авто Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.

Общество Noize MC записал трек о разгоне протестов в Москве Noize MC (Иван Алексеев) записал трек, посвященный космонавтам в камуфляжных скафандрах со щитами, которые дубинкой бьют гуманоидов .

Гаджеты Apple запретила покупать криптовалюту с помощью своей банковской карты Глава Apple недавно подтвердил, что запуск собственной банковской карты компании Apple Card произойдёт в этом месяце.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Россияне устроили драку на борту самолета в Турции В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.

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Единоборства Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.

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