Общество
Писатель Марк Томас поведал о «крепнущей силе догм новой России»Вести.Ru 04:10
Оценил он и ассортимент свежих овощей накануне перехода россиян на "зимнюю русскую диету из консервов". По словам Томаса, если в московском метро, судя по обуви пассажиров, можно увидеть признаки наступивших "неплохих времен", то на Красной площади наблюдается "крепнущая сила догм новой России".
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