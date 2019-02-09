Общество

Писатель Марк Томас поведал о «крепнущей силе догм новой России»Вести.Ru 04:10

Оценил он и ассортимент свежих овощей накануне перехода россиян на "зимнюю русскую диету из консервов". По словам Томаса, если в московском метро, судя по обуви пассажиров, можно увидеть признаки наступивших "неплохих времен", то на Красной площади наблюдается "крепнущая сила догм новой России".
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Писатель из Австралии назвал РФ завёрнутым в угрозу блефом

News.ruвчера в 23:24

Австралийского писателя удивили «торжество потребительства» и обувь россиян

Life.ru01:02

Писатель из Австралии восхитился «торжеством потребительства» и обувью россиян

РЕН ТВ00:59

Австралийского писателя поразила обувь россиян и «торжество потребительства»

Известиявчера в 23:53

Писатель Марк Томас поведал о «крепнущей силе догм новой России»

Вести.Ru04:10

Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян

РИА Новостивчера в 22:28

The Sydney Morning Herald (Австралия): Россия переобулась (The Sydney Morning Herald)

ИноСМИвчера в 08:43
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Число пострадавших после конфликта в самарской колонии выросло до 17

Обновлено в 02:10
Гаджеты

Инсайдеры узнали об особенностях новых iPhone

Известный бренд Apple активно занимается разработкой нового смартфона, однако инсайдеры уже рассекретили некоторые преимущества и особенности iPhone.
Обновлено в 05:54
Авто

Названы Топ-5 сомнительных «помощников» для русского водителя

Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Авто

Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

Степной суслик помог археологам найти древний клад

Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56
Авто

В Азербайджане заложен новый автомобильный завод

Обновлено в 03:17
Общество

Субботник для чиновников по уборке снега проходит в Петербурге

Обновлено в 04:04
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10

Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле выросло до 10.
Обновлено 07 февраля в 11:53
Происшествия

СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Авто

Renault Duster нового поколения станет пикапом

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

В результате три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
Обновлено в 05:58
Общество

Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП

Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 04:46
Путешествия

Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве

Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании

Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
Обновлено в 01:14
Авто

Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Отключению аналогового телевещания посвятят флешмоб

В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране.
Обновлено 06 февраля в 07:57
Происшествия

Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

Обновлено в 05:12
Авто

Назван ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка

В ТОП-5 собраны лучшие модели, которые точно будут интересны любому автовладельцу.
Обновлено в 03:26
Политика

Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах

Структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов о том, что в бельгийской столице орудуют сотни китайских и российских шпионов.
Обновлено в 04:05
Политика

На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Музыка

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

Обновлено 07 февраля в 16:03
Общество

Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети

Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
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