Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в комуРоссийская газета 06:24
Как уже писала "РГ", Дмитрий Быков прилетел в Уфу из Екатеринбурга и собирался выступить с лекцией о русских анекдотах. Плохо он почувствовал себя еще в самолете, после приземления не смог самостоятельно спуститься по трапу и в целом вел себя странно: с кем-то разговаривал, кого-то звал.
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Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЯкутия 24 05:21
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