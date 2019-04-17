Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в комуРоссийская газета 06:24

Как уже писала "РГ", Дмитрий Быков прилетел в Уфу из Екатеринбурга и собирался выступить с лекцией о русских анекдотах. Плохо он почувствовал себя еще в самолете, после приземления не смог самостоятельно спуститься по трапу и в целом вел себя странно: с кем-то разговаривал, кого-то звал.
Читать в источнике
Алексей Венедиктов
Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЯкутия 24 05:21

Подробнее о событии

Разворот: Об общественном транспорте Москвы

Эхо Москвы09:42

Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова

КП - Уфа06:51

Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с нарушением сознания

ТАСС07:54

Врачи рассказали о состоянии писателя Дмитрия Быкова

Интерфакс06:38

Близкие назвали причину госпитализации Дмитрия Быкова в Уфе

ProUfu.ru09:34

Друг Дмитрия Быкова рассказал о его состоянии

РИА Новости08:38

Инсульт не подтвердился, но состояние тяжелое: в Минздраве Башкирии рассказали о состоянии Быкова

Уфа1.ру08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Авто

Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей

Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей.
Обновлено в 12:06
Футбол

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Обновлено в 12:26
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Экономика

ГТЛК нашла инвесторов для создания угольного терминала в Мурманске

Обновлено в 12:02
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Обновлено в 07:31
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:46
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру

Популярная американская певица Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Театры

Режиссер Башоперы Филипп Разенков получил «Золотую маску»

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Путин отметил конкуренцию среди госслужащих

Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
Обновлено в 11:16
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

В рамках автосалона в Нью-Йорке экспертное жюри выбрало самый лучший автомобиль в мире в 2019 году.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика

Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изоляции Рунета

Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
Обновлено вчера в 04:42
Футбол

Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский

Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Футбол

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное