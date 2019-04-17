Писатель Дмитрий Быков впал в комуРоссийская газета 06:24

Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Как уже писала "РГ", Дмитрий Быков прилетел в Уфу из Екатеринбурга и собирался выступить с лекцией о русских анекдотах. Плохо он почувствовал себя еще в самолете, после приземления не смог самостоятельно спуститься по трапу и в целом вел себя странно: с кем-то разговаривал, кого-то звал.

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

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