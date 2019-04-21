Общество
Дмитрий Быков пришел в сознаниеLenta.ru 07:02
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360». Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко отмечают у него положительную динамику.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Футбол
Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Назван топ-5 самых доступных универсалов в России
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Туве задержан еще один сбежавший заключенный
Обновлено в 09:07
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов
Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Международный аэропорт в Триполи возобновил работу
Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)
«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Экономика
Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45