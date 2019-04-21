Общество

Дмитрий Быков пришел в сознаниеLenta.ru 07:02

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360». Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко отмечают у него положительную динамику.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Интерфакс09:03

Дмитрий Быков пришел в сознание

РБК07:56

Писатель Дмитрий Быков вышел из комы

Московский Комсомолец06:46

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова улучшилось

Эхо Москвы09:31

Врачи перевели Дмитрия Быкова на самостоятельное дыхание

ТАСС07:56

Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Телеканал 360°06:09

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Его перевели на самостоятельное дыхание

Новая газета07:39
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Футбол

Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Назван топ-5 самых доступных универсалов в России

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Туве задержан еще один сбежавший заключенный

Обновлено в 09:07
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Обновлено вчера в 14:28
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)

«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Экономика

Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры

Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Космос

Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно

Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Теннис

Сборная России обыграла Италию и вернулась во вторую Мировую группу

Обновлено в 08:46
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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