Писатель Дмитрий Быков впал в комуLenta.ru 04:38

Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц. Публицист впал в кому, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в среду, 17 апреля. Быкова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

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