Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в комуLenta.ru 04:38

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц. Публицист впал в кому, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в среду, 17 апреля. Быкова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.
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Алексей Венедиктов
Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЯкутия 24 05:21

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Что произошло за день: среда, 17 апреля

Интерфакс13:34

Разворот: Об общественном транспорте Москвы

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Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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