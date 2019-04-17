Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в комуLenta.ru 04:38
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц. Публицист впал в кому, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в среду, 17 апреля. Быкова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.
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Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЯкутия 24 05:21
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