Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня.

Российский писатель и один из основателей постмодернизма в отечественной литературе Андрей Битов скончался в Москве на 82-м году жизни. Причиной смерти автора романа "Пушкинский дом" стали проблемы с сердцем.

Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

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