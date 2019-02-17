Футбол

Писарро стал самым возрастным автором гола в истории БундеслигиRT на русском вчера в 15:10

Герта — Вердер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
Дэви Зельке
25′
Карим Рекик
27′
Йордан Торунарига
Пер Сильян Шелбред
57′
61′
Себастьян Лангкамп
61′
Йоханнес Эггештайн
Клаудио Писарро
72′
Филипп Баргфреде
74′
Филипп Баргфреде
Кевин Мевальд
75′
Милот Рашица
Джош Сарджент
Валентино Лазаро
77′
Саломон Калу
Лукас Клюнтер
81′
Ондржей Дуда
Владимир Дарида
90′
90′+4′
Дэви Классен
Ведад Ибишевич
90′+4′
90′+6′
Клаудио Писарро
Перуанский нападающий бременского «Вердера» Клаудио Писарро стал самым возрастным автором гола в истории немецкой Бундеслиги. Перуанец в возрасте 40 лет и 136 дней отличился в матче с берлинской «Гертой».
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Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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