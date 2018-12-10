Футбол

Писарев утвержден главным тренером «Урожая»
Советский спорт
10:26

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником Урожая, сообщает пресс-служба краснодарского края. Ранее Писарев занимал должность спортивного директора Урожая. Теперь специалист будет совмещать две должности.
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