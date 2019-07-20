Футбол

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»Матч ТВ 05:47

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Спартак» — хороший раздражитель, но три очка дают за любого соперника, так что я ожидаю тут ничью, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» —«Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
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РИА Новости11:58

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Матч ТВ05:47

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Sportbox.RU05:47

«Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года

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