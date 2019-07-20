Футбол
Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»Матч ТВ 05:47
«Спартак» — хороший раздражитель, но три очка дают за любого соперника, так что я ожидаю тут ничью, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» —«Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
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Общество
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Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в I полугодии выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,434 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
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Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
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Спорт
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Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».
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Интернет
«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina
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Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
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Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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