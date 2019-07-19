Футбол
Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»Матч ТВ 05:47
«Спартак» — хороший раздражитель, но три очка дают за любого соперника, так что я ожидаю тут ничью, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» —«Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Экономика
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
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Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Кино
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Политика
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.
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Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Полиция Киева задержала у здания Рады дезертира с гранатой
Сотрудники полиции Киева в правительственном квартале города задержали разыскиваемого за дезертирство мужчину, у которого при досмотре была изъята ручная гранта.
Обновлено в 15:21
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
Политика
Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США
Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет.
Обновлено в 18:45
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Космос
Уфолог обнаружил лицо инопланетного старца на фото поверхности Марса
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
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В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17
Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 09:44
Экономика
Губернатор Ленобласти приедет в Кингисепп с рабочим визитом
В пятницу, 19 июля, состоится рабочая поездка главы 47 региона Александра Дрозденко в Кингисеппский район.
Обновлено в 01:12
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить использование потолка госдолга США в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в конгрессе.
Обновлено в 15:19
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
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Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Авто
Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе
Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
Обновлено в 16:53
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Использование лунного грунта в качестве источника энергии
Поиск устойчивого энергетического решения, которое собирает солнечный свет в течение долгих лунных дней и сохраняет его для использования в ночное время, имеет важное значение для реализации перспективы долгосрочного жилья на Луне.
Обновлено в 09:11