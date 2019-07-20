Футбол
Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»Матч ТВ 05:47
«Спартак» — хороший раздражитель, но три очка дают за любого соперника, так что я ожидаю тут ничью, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» —«Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:30, Ашберн
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
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Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
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