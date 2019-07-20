Футбол

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»Матч ТВ 05:47

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
«Спартак» — хороший раздражитель, но три очка дают за любого соперника, так что я ожидаю тут ничью, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» —«Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Сбитый летчик» против «Спартака». Что важно знать о втором туре РПЛ

РБК00:01

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Sportbox.RU05:47

«Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года

LiveSport.ru02:30

Писарев дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Матч ТВ05:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Энергетика

Польша заявила России претензии из-за грязной нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика

Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Происшествия

8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский отказался общаться с блокирующим его инициативы Парубием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет общаться со спикером Верховной рады Андреем Парубием.
Обновлено в 06:16
Политика

Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде

Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Культура

Денис Мацуев даст в Истре благотворительный концерт

Школа открывается на Истре, и в качестве подарка жителям Подмосковья и первым ученикам школы Мацуев впервые сыграет концерт open air прямо у стен древней обители.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева притворилась глухой

В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
Обновлено в 03:39
Политика

Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой

Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами

Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Спорт

Жеребьёвка квалификации Евробаскета-2021. Россия во второй корзине

ФИБА объявила состав корзин жеребьёвки квалификационного турнира Евробаскет-2021, которая состоится 22 июля в Мюнхене.
Обновлено в 06:59
Общество

В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном

Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Кино

Эдвард Ферлонг сыграет Джона Коннора в новом «Терминаторе»

Российская премьера «Терминатор: Темные судьбы» запланирована на 31 октября 2019 года. Режиссером фильма стал Тим Миллер (" Дэдпул").
Обновлено в 03:39
Политика

Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией

Член комиссии по избирательным правам назвал произошедшее примером действительных фальсификаций, требования либеральной общественности — выходящими за рамки закона, а все это вместе — звеньями одной цепи.
Обновлено в 05:40
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное