Футбол

Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»Чемпионат 07:49

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло в следующем сезоне может начать тренерскую деятельность. Как сообщает Corriere della sera, итальянский специалист может возглавить молодёжную команду «Ювентуса» (U23).
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Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»

Чемпионат07:49

Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»

Матч ТВ08:31

Пирло со следующего сезона может возглавить дубль «Ювентуса»

Советский спорт08:05

Пирло может возглавить молодежную команду «Ювентуса»

Sport24.ru09:02

СМИ: Пирло может возглавить молодежную команду «Ювентуса»

РИА Новости07:30

Пирло может возглавить команду «Ювентуса» U-23

Soccer.ru05:03

Пирло может возглавить молодежку «Ювентуса»

Sports.ru05:01
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Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Обновлено в 16:13
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Экономика

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
Обновлено в 16:01
Кино

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер после инсульта

Обновлено в 13:23
Политика

Антонов рассказал, как Россия ответит на размещение США ракет в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет.
Обновлено в 16:32
Политика

Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине.
Обновлено в 13:41
Политика

Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 г, но при ряде условий.
Обновлено в 16:22
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика

Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»

«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

Обновлено в 10:44
Политика

Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В штате Джорджия объявили режим ЧП из-за торнадо

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Злоумышленники напали на колледж в британском Лейленде

Полиции удалось задержать пятерых злоумышленников. Что стало причиной нападения, СМИ не сообщают.
Обновлено в 16:24
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено в 16:13
Общество

Шнуров вступился за заявившего о «скотобазе» чиновника Роскосмоса

Обновлено в 14:13
Общество

В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм

Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Политика

Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле

Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

У России генетическое неприятие войны, заявил Медведев

Россия генетически не приемлет войну, стремится иметь современное высокоточное оружие лишь как фактор сдерживания, так что "огородам" Люксембурга ничего не грозит, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:04
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Казани произошел крупный пожар на складе с древесиной

Склад с древесиной загорелся в Казани в ночь на вторник на площади 5,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:44
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:00
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Чуда не случилось: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника санкт-петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:27
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Андреа Пирло
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный полузащитник. Являлся одним из лучших полузащитников в истории футбола. Мастер исполнения штрафных ударов, навесов, дальних ударов и длинных пасов.
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