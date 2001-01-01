Футбол

Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 02:43

1 фото
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пирес: «Важно, чтобы Погба остался в „Манчестер Юнайтед“»

Soccer.ru02:59

Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:43

Пирес: «Погба должен остаться в „МЮ“. У него есть незавершенные дела в клубе»

Бомбардир.ру00:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Автоспорт

Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

Обновлено в 04:43
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни

Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 04:07
Футбол

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

«Жуть»: Жители Донецка сообщили о мощных обстрелах с раннего утра

Обновлено в 03:45
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.
Обновлено в 06:45
Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Обновлено в 05:40
Политика

Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.
Обновлено в 04:10
Политика

В Крым с начала года приехали более 100 тысяч иностранных туристов

Крым с начала года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:56
Политика

Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих

Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Здоровье

Главный репродуктолог России заявил, что почти 80% рожающих женщин нездоровы

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.
Обновлено в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Робер Пирес
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное