Футбол
Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 02:43
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
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Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни
Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 04:07
Футбол
Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
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Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц
Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.
Обновлено в 06:45
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.
Обновлено в 04:10
Политика
В Крым с начала года приехали более 100 тысяч иностранных туристов
Крым с начала года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:56
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Главный репродуктолог России заявил, что почти 80% рожающих женщин нездоровы
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.
Обновлено в 05:32