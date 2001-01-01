Футбол
Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 02:43
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
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